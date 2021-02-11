Вильфанд предупредил о транспортном коллапсе в Москве из-за снега

Гидрометцентр предупредил москвичей о грядущем транспортном коллапсе. Мощный снегопад начнется вечером в четверг. Он «будет идти беспрестанно двое суток». А к понедельнику сугробы «заметно будут превышать полметра», — сказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре не исключают коллапса на столичных дорогах. Будет очень трудно передвигаться даже на общественном транспорте. Похожая ситуация была в начале февраля 2018 года, но «тогда выпало сравнительно больше осадков», — уточнил Вильфанд.