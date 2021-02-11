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Вильфанд не исключил транспортный коллапс в Москве из-за снега 

BFM.RU 31 минуту назад
Вильфанд предупредил о транспортном коллапсе в Москве из-за снега
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр предупредил москвичей о грядущем транспортном коллапсе. Мощный снегопад начнется вечером в четверг. Он «будет идти беспрестанно двое суток». А к понедельнику сугробы «заметно будут превышать полметра», — сказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре не исключают коллапса на столичных дорогах. Будет очень трудно передвигаться даже на общественном транспорте. Похожая ситуация была в начале февраля 2018 года, но «тогда выпало сравнительно больше осадков», — уточнил Вильфанд.
Впрочем, в столичной мэрии еще накануне заверяли, что город к снегопаду готов, напоминает агентство.
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Новости Москвы , Погода , Правительство Москвы , Интерфакс
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