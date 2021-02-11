Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Москвичам рассказали, как проходит уборка снега в городе 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Москвичам рассказали об уборке снега в городе
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столице в ближайшие дни уборку снега будут проводить в круглосуточном режиме, на улицы и дороги выйдут тысячи рабочих и снегоуборочная техника. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы. Как отмечается, уборка снега является сложным технологическим процессом, на который влияет температура воздуха, направление ветра, а также количество осадков.

Сугробы вдоль дорог

Основной задачей является оперативная уборка снега с проезжей части в непогоду. Она позволяет транспорту продолжать движение по расчищенной дороге. Поэтому снег сразу сметают на обочины, формируя небольшие сугробы. Коммунальщики называют их снежными валами.
На их формирование отводится 16 часов после окончания снегопада. Ширина сугробов на обочинах не должна превышать 1,5 метра. Они могут располагаться в лотковых зонах дорог и улиц как минимум в пяти метрах от пешеходных переходов и в 20 метрах от остановок наземного транспорта.

Как и когда вывозят валы

В столице круглосуточно работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. В случае если проходит обильный снегопад, они не могут полностью переплавить весь выпавший снег. Тогда снег вывозят поэтапно на самосвалах.
Сперва от сугробов расчищают парковки, их должны убрать через 12 часов. В течение дня валы вывозят с остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, станций метро, от подъездов к больницам и станциям скорой помощи. После этого убираются оставшиеся валы.

Уборка сугробов во дворах

Во дворах снежные валы могут находиться до четырех дней. Сроки зависят от силы и частоты осадков. Собранный снег хранят на специально отведенных площадках. Валы формируют подальше от зданий и территорий, где проходят теплосети, чтобы сугробы не начали таять раньше. Также запрещено формировать сугробы на дождевых колодцах, детских и спортивных площадках.

Можно ли перебрасывать снег на газоны

Во дворах снег разрешено перебрасывать на газоны, но только при условии, что его не обрабатывали противогололедными средствами. Также снег нельзя накидывать на кусты и другую растительность.
Кроме того, снег на газоне не может превышать 80 сантиметров, поэтому его распределяют по поверхности равномерно. Уборка снега при аномальных снегопадах Работникам коммунальных служб, чтобы полностью вывезти 10 сантиметров снега с крупных дорог и улиц, отводится трое суток, на каждые пять сантиметров выше этой нормы даются дополнительные сутки.
Во дворах снег до пяти сантиметров должен быть вывезен с придомовой территории в течение пяти дней. Если выпало до 10 сантиметров снега, то его нужно вывезти за семь дней.
Однако, даже если снега очень много, сугробы не оставят на улицах и во дворах. Их перемещают в места временного складирования снега. Ранее Бирюков рассказал, что восемь суток потребуется специалистам для того, чтобы убрать последствия обильного снегопада, ожидающегося в столице в выходные. Он напомнил, что снегопад ожидается с 0:00 субботы до 21:00 воскресенья. В столице может выпасть от 25 до 35 сантиметров снега. По словам заммэра, пока будет идти снег, специалисты первостепенно будут заниматься улично-дорожной сетью, подходами к станциям метро, МЦК и МЦД, подходами к медицинским учреждениям, остановками общественного транспорта.
Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в ночь на пятницу циклон принесет в столицу сильный снегопад, который продлится до воскресенья. По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится с нынешних 30 до 50 сантиметров.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Москва24: последние новости
В Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза – Сергунина В Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза – Сергунина В Москве еще на треть сократят число коек для пациентов с COVID-19 В Москве еще на треть сократят число коек для пациентов с COVID-19 В столицу доставили первые трехсекционные трамваи "Витязь-Москва" нового поколения В столицу доставили первые трехсекционные трамваи "Витязь-Москва" нового поколения
Комментарии
Новости Москвы , Елена Волосюк , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение