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Московские бобры готовятся к брачному сезону 

РИАМО и ещё 1 7 часов назад
Бобры начали подготовку к брачному периоду
Фото: pixabay
Бобры не впадают в спячку зимой и их брачный период начинается в феврале подо льдом в хатке, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Бобры занесены в Красную книгу Москвы под третьей категорией. Грызунов можно встретить на реке Химке в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево», парке «Москворецкий» на Москве-реке, включая Большой Строгинский затон, а также в пойме реки Алешинка и в природном заказнике «Долина реки Сетунь». В январе 2021 года свежие следы жизнедеятельности бобра заметили на Яузе.

«Зимой, как правило, активность бобров сильно снижается — они двигаются только в светлое время суток и почти не показываются на поверхности воды. Благодаря запасам, которые бобр сделал на зиму, ему не приходится заботиться о поиске корма, и поэтому он часто путешествует только до своего «склада», откуда и берет пищу», — говорится в сообщении.

Самка рожает детенышей один раз в год. Беременность длится более трех месяцев и на свет появляются до шести малышей. Семейство бобров состоит из пары родителей, новорожденных бобрят и подростков из предыдущих пометов.
Крупнейшие северные грызуны участвуют в создании экосистемы. Своими плотинами они регулируют уровень воды в реке и способствуют развитию пойменных лугов, где создаются условия для разных видов птиц, рыб и насекомых.
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