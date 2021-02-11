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Москва

Для участников «Московского долголетия» хотят организовать занятия футболом 

ТАСС и ещё 2 11 февраля 2021
Для участников «Московского долголетия» организуют занятия футболом
Фото: РИА Новости
Футбольные секции могут появиться в программе "Московское долголетие". Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

"Мы рассчитываем, что для мужчин пенсионного возраста мы предложим вместе с коллегами из спортивного блока футбольные секции, потому что спрос на них есть, и тем самым доля мужчин в проекте тоже увеличится", — сказал Филиппов в ходе онлайн-дискуссии в ТАСС.

Он отметил, что также для участников "Московского долголетия" совместно со столичным управлением ЗАГС планируется проводить просветительские прямые эфиры на темы знакомств, отношений и психологического комфорта.
С 16 марта в соответствии с указом мэра Москвы была временно приостановлена работа кружков и секций "Московского долголетия", а большинству участников в возрасте старше 65 лет рекомендовали соблюдать домашний режим в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. С этого момента все мероприятия для старшего поколения поэтапно стали переводиться в онлайн-формат. Для участников доступно более 30 видов активностей в дистанционном формате.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Московская область
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