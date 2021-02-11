Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Столичные школьники смогут посетить виртуальные уроки в музеях 

Вечерняя Москва и ещё 2 47 минут назад
Столичные школьники смогут посетить виртуальные уроки в музеях
Фото: РИА Новости
С помощью платформы «Московской электронной школы» учителя и ученики смогут познакомиться с виртуальным экспозициями городских музеев.
В настоящее время на платформе доступны дистанционные уроки в музее-заповеднике «Царицыно», Музее космонавтики и Государственном музее Владимира Высоцкого. В библиотеке «МЭШ» опубликовано 31 занятие по 13 предметам. В будущем к платформе планируют присоединиться и другие музеи Москвы.

— Платформа «МЭШ» очень востребована среди учителей, школьников и их родителей. Именно поэтому очень важно ее развивать и увеличивать количество качественного учебного материала. Участие учреждений культуры в подготовке электронных пособий — еще один шаг навстречу естественной интеграции образования и культуры, — пояснил директор Городского методического центра столичного Департамента образования и науки Андрей Зинин.

Он добавил, что «МЭШ» помогает создавать для ребят увлекательные и очень содержательные материалы, передает официальный сайт мэра Москвы.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Вечерняя Москва: последние новости
Электронные паспорта с QR-кодами ввели в Москве для захоронений на кладбищах Электронные паспорта с QR-кодами ввели в Москве для захоронений на кладбищах Московский школьник-инженер спроектировал робота Московский школьник-инженер спроектировал робота Церемония заключения брака впервые пройдет на катке ВДНХ 14 февраля Церемония заключения брака впервые пройдет на катке ВДНХ 14 февраля
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Ирина Шейк снялась обнаженной
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной
Шоу-бизнес
В российском роддоме рухнул потолок и едва не придавил женщину
00:35
В российском роддоме рухнул потолок и едва не придавил женщину
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
00:54
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
Армия
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
00:38
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
Армия
Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе
02:04
Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение