В Москве появилась единая цифровая платформа ведения ковид-пациентов 

Москве в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 была создана единая цифровая платформа ведения пациентов. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте

Он опубликовал сюжет о том, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии коронавирусной инфекции и спасло тысячи жизней.

В нем на фоне кадров с врачами и медицинскими учреждениями закадровый голос рассказывает, что пандемия стала серьезным вызовом для России и всего мира. Системе управления здравоохранением Москвы пришлось научиться работать по-новому, принимать решения в условиях неопределенности, повысить скорость реагирования и принятия управленческих решений, стимулировать медучреждения занять проактивную позицию в поиске и лечении пациентов.

Все это потребовало оперативного выстраивания абсолютно новых нестандартных и быстро адаптирующихся под изменения ситуации технологий медицинской помощи. Без цифровых инноваций справиться с этим было бы невозможно.

Высокий уровень проникновения информационных технологий в Москве, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать единую цифровую платформу, которая обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах, преемственность и непрерывность ведения пациента, когда все данные аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн всем участникам процесса и исключительно в цифровом формате, включение в работу не только медицинских организаций, но и немедицинских служб.

Сегодня единая цифровая платформа охватывает не только заболевших коронавирусом, но и контактных с ними лиц, людей, прошедших вакцинацию, людей с выявленным иммунным статусом. Она покрыла все процессы медицинского сопровождения больных с COVID-19.