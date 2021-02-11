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Москва

В Москве появилась единая цифровая платформа ведения ковид-пациентов 

Артём Кульша 30 минут назад
В Москве появилась единая цифровая платформа ведения ковид-пациентов
Фото: ТАСС
В Москве в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 была создана единая цифровая платформа ведения пациентов. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
Он опубликовал сюжет о том, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии коронавирусной инфекции и спасло тысячи жизней.
В нем на фоне кадров с врачами и медицинскими учреждениями закадровый голос рассказывает, что пандемия стала серьезным вызовом для России и всего мира. Системе управления здравоохранением Москвы пришлось научиться работать по-новому, принимать решения в условиях неопределенности, повысить скорость реагирования и принятия управленческих решений, стимулировать медучреждения занять проактивную позицию в поиске и лечении пациентов.
Все это потребовало оперативного выстраивания абсолютно новых нестандартных и быстро адаптирующихся под изменения ситуации технологий медицинской помощи. Без цифровых инноваций справиться с этим было бы невозможно.
Высокий уровень проникновения информационных технологий в Москве, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать единую цифровую платформу, которая обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах, преемственность и непрерывность ведения пациента, когда все данные аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн всем участникам процесса и исключительно в цифровом формате, включение в работу не только медицинских организаций, но и немедицинских служб.
Сегодня единая цифровая платформа охватывает не только заболевших коронавирусом, но и контактных с ними лиц, людей, прошедших вакцинацию, людей с выявленным иммунным статусом. Она покрыла все процессы медицинского сопровождения больных с COVID-19.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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