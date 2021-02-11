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В Москве выводят из работы с коронавирусом порядка 4,7 тысяч коек 

Вести Подмосковья и ещё 16 3 часа назад
В Москве выведут из работы с коронавирусом порядка 4,7 тысяч коек
Фото: РИА Новости
В Москве к плановой работе возвращаются 2 стационара на 2 тысячи коек. Также 2,7 тысячи коек в резервных госпиталях прекращают принимать пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса соцразвития столицы.
В Москве отмечается положительная динамика по коронавирусу. Это и позволяет вывести койки из. В стандартном режиме начинают работать корпуса №52 и №5 имени Филатова — ранее их перепрофилировали в госпиталь для коронавирусных больных. Приём пациентов остановлен в трёх корпусах госпиталя в Сокольниках, а в Крылатском, АТЦ «Москва» и Коммунарке число коек урежут. Таким образом фонд коек сократится до 9 тысяч.
В ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.
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