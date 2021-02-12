25 рейсов задержаны или отменены в аэропортах из-за снегопада

Домодедово и Из-за обильного снегопада 25 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — Внуково Шереметьево , следует из данных сервиса « Яндекс . Расписание».

Во Внуково пять рейсов задержано, в Домодедово — десять рейсов задержано, один — отменен, в Шереметьево — семь рейсов задержано, два отменены, указывается на сайте сервиса.

При этом утром в пятницу московские аэропорты Домодедово и Внуково сообщали о бесперебойной работе в сложных погодных условиях.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял , что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном».

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.