25 рейсов задержаны или отменены в аэропортах из-за снегопада

Из-за обильного снегопада 25 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
Во Внуково пять рейсов задержано, в Домодедово — десять рейсов задержано, один — отменен, в Шереметьево — семь рейсов задержано, два отменены, указывается на сайте сервиса.
При этом утром в пятницу московские аэропорты Домодедово и Внуково сообщали о бесперебойной работе в сложных погодных условиях.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном».
По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.
Московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.