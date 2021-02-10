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Москва

Более 855 тысяч тонн вторсырья выбросили москвичи за 2020 год 

Вечерняя Москва и ещё 3 1 час назад
Более 855 тысяч тонн вторсырья выбросили москвичи за 2020 год
Фото: mos.ru
За 2020 год в Москве собрали более 855 тысяч тонн вторсырья для переработки, что в полтора раза больше, чем в 2019 году. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что рост собранного вторсырья связан с активным участием москвичей в программе раздельного сбора мусора. Уточняется, что согласно прошлогоднему опросу, 70 процентов респондентов, знающих о проекте, заявили о сортировке мусора.

— Главным результатом программы стал серьезный рост отсортированного вторсырья. Согласно более ранним прогнозам, к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве должен был составить около 800 тысяч тонн. Этот показатель мы преодолели в конце ноября, — пояснил он.

Для реализации экологической программы в столичных дворах разместили порядка 60 тысяч контейнеров. На 23-х тысячах площадок устанавливают по два контейнера: для вторсырья и для пищевых и загрязненных и пищевых отходах. Пока их количество не планируют увеличивать, сообщил заммэра.

— Нам очень важно, чтобы система была оптимальна и не мешала созданию другой инфраструктуры — спортивной, досуговой, транспортной. Каждый лишний контейнер — это нагрузка на улично-дорожную сеть, — подчеркнул Петр Бирюков.

Он добавил, что раздельный сбор мусора является важной темой, которую отслеживает правительство Москвы, сообщает официальный сайт мэра столицы.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Правительство Москвы
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