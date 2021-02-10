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Москва

«Умный» перекресток появился в Коммунарке 

Вечерняя Москва 1 час назад
«Умный» перекресток появился в Коммунарке
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
В поселении Сосенское в Коммунарке появился «умный» перекресток. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 10 февраля.
Уточняется, что на пересечении улиц Александры Монаховой и Сосенский стан в проезжую часть вмонтировали специальные датчики, которые взаимодействуют со светофорами. Они способны самостоятельно переключаться в зависимости от дорожной обстановки в режиме реального времени.
Теперь местным жителям не придется долго ждать, чтобы перейти дорогу. С помощью нового устройства удалось увеличить пропускную способность участка, а также сократить время ожидания для пешеходов.
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Новости Москвы , Калужская Область , Сосенский
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