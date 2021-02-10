«Умный» перекресток появился в Коммунарке 

В поселении Сосенское в Коммунарке появился «умный» перекресток. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 10 февраля.
Уточняется, что на пересечении улиц Александры Монаховой и Сосенский стан в проезжую часть вмонтировали специальные датчики, которые взаимодействуют со светофорами. Они способны самостоятельно переключаться в зависимости от дорожной обстановки в режиме реального времени.
Теперь местным жителям не придется долго ждать, чтобы перейти дорогу. С помощью нового устройства удалось увеличить пропускную способность участка, а также сократить время ожидания для пешеходов.