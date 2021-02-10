Детеныши сонь родились в Московском зоопарке 

Пополнение произошло в семействе сонь-полчков, обитающих в Московском зоопарке, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

«Четверо малюток появились на свет прямо перед Новым годом. Но узнали о пополнении мы уже в этом году, когда детеныши вышли из гнезда», — говорится в сообщении.

Сейчас малыши чувствуют себя отлично — хорошо кушают и активно бегают по вольеру. Пол детенышей зоологи определят, когда сони подрастут и окрепнут.

В столичном зоопарке это уже второе потомство у сонь. Первый раз появился на свет только один детеныш.

Сони — ночные животные, их активность начинается в сумерки. Также это очень подвижные зверьки, которые с легкостью бегают по тонким веткам и гладким стволам, могут прыгать на расстояние в несколько метров. Сони рождаются совсем крохотными — около 2,5 граммов.

В Московском зоопарке увидеть семейство сонь можно в павильоне «Ночной мир».