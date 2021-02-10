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Москва

Петровский фонтан у Большого театра отреставрируют 

Москва24 и ещё 6 2 часа назад
Петровский фонтан у Большого театра отреставрируют
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Петровский фонтан у Большого театра отреставрируют, разработка проекта запланирована на 2022 год, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Петровский фонтан на Театральной площади внесен в план по сохранению объектов культурного наследия столичного департамента культурного наследия. Теперь историческое сооружение ждет реставрация", — говорится в сообщении.

Сооружение считается одним из старейших фонтанов города. Первоначально из таких фонтанов набирали воду. Они представляли собой бассейн или чашу с трубой в центре, куда поступала вода из подземной сети водопровода. В 1828 году решили художественно оформить сооружения. Для этого пригласили скульптора Джованни Витали. Работы по архитектурно-художественному оформлению фонтанов завершились в 1835 году.

"Основную чашу поместили на постамент, а верхнюю чашу расположили на колонне, которую поддерживают четыре бронзовых амура. Эти фигурки олицетворяют все грани театрального искусства: трагедию, комедию, поэзию и музыку", — приводятся в материале слова руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.

Он отметил, что в настоящее время фонтан находится в неудовлетворительном состоянии.

"Именно поэтому было принято решение внести фонтан в план по сохранению объектов культурного наследия", — добавил Емельянов. В материале уточняется, что в последний раз комплексную реставрацию сооружения проводили в 1995 году.

Летом прошлого года во дворе жилого комплекса в столичном районе Лефортово была завершена реконструкция фонтана. Рабочие полностью демонтировали основание фонтана, работы потребовались для подведения новых инженерных сетей. Кроме того, контролирует работу фонтана теперь специальная программа, которая может автоматически включать и отключать его. Нижнюю и верхнюю чашу отлили из бетона. В высоту конструкция получилась более двух метров. Облицовку выполнили из синей плитки-мозаики трех оттенков.
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Новости Москвы , Алексей Емельянов , Правительство Москвы
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