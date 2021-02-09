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Москва

Первые трехсекционные трамваи «Витязь-Москва» нового поколения доставили в столицу 

Агентство «Москва» и ещё 2 1 час назад
Трехсекционные трамваи «Витязь-Москва» доставили в столицу
Фото: РИА Новости
В Краснопресненское трамвайное депо привезли первые четыре трехсекционных трамвая «Витязь-Москва» из новой поставки, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«В Москву пришли первые трехсекционные трамваи «Витязь-Москва» из новой поставки. Первые четыре вагона доставили в Краснопресненское депо. Совсем скоро они выйдут на маршруты на северо-западе Москвы, заменив высокопольные односекционные трамваи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новые вагоны имеют ряд отличий от предыдущих моделей: салон рассчитан на большее количество мест, увеличились табло и экраны внутри трамвая, а также у вагонов появилась подсветка.
Уточняется, что всего в 2021 году в Москву поставят 109 низкопольных трамваев — 19 трехсекционных и 90 односекционных.
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