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Новую школу построят в деревне Ватутинки в 2022 году 

Вечерняя Москва и ещё 3 56 минут назад
Новую школу построят в деревне Ватутинки в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Новую школу на 1,2 тысячи мест построят в деревне Ватутинки в 2022 году. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.
По словам руководителя ведомства Рафика Загрутдинова, на данный момент специалисты ведут проектно-изыскательские работы. Планируется, что строительство начнется в этом году.
Кроме того, в рамках проекта предусмотрено зонирование учебных зон с размещением блока начальной школы отдельно от основной и средней. Также при строительстве будет обеспечена доступность для маломобильного населения, передает агентство городских новостей «Москва».
В составе образовательного учреждения предусмотрено 20 учебных классов начальной школы с 1 по 4 классы, 20 классов средней школы с 5 по 9, и 8 — с 10 по 11 классы, а также медицинский, инженерный и академический лабораторно-исследовательские комплексы. Помимо этого, школу оснастят современным оборудованием.
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