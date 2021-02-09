Вильфанд рассказал о надвигающемся на Москву снегопаде

Продолжительный мощный снегопад с сильным ветром ожидается в Москве с четверга по субботу. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс»

По словам метеоролога, снегопад начнется во второй половине дня 11 февраля и продолжится 12 и 13 февраля, возможна метель. Снег может продолжиться и 14 февраля, добавил Вильфанд. В результате обильных осадков высота снежного покрова в Москве увеличится на 30 см. В настоящее время в отдельных районах Москвы она достигает 40 см.

«Мощный снегопад в течение длительного периода — это очень опасная ситуация, которая приведет к коллапсу транспортного движения в Москве, но соответствующие предупреждения уже изданы», — подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог добавил, что морозы в столичном регионе на следующей неделе удержатся. Весна придет к его жителям не раньше конца марта — начала апреля и не будет «быстрой» из-за обилия накопившегося снега, заключил Вильфанд.