Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Москвичей предупредили о самом долгом снегопаде с 2018 года 

Вечерняя Москва и ещё 5 15 минут назад
Вильфанд рассказал о скором снежном коллапсе в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Москву ожидает продолжительный снегопад — самый долгий с 2018 года. Об этом в среду, 10 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик предупредил, что снегопад начнется во второй половине четверга, 11 февраля, и продлится до 13-14 февраля. Похожий мощный снегопад произошел в столице в 2018 году, тогда осадки выпадали в течение трех дней, 3-5 февраля, их общий объем достигал 45 миллиметров.
Во время предстоящего снегопада метеорологи прогнозируют увеличение высоты снежного покрова до 50-55 сантиметров.

— Объем снега будут огромен, идти он будет беспрестанно. Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее сообщалось, что снегоуборочная техника в Москве приступила к сплошному механизированному подметанию дорог из-за снегопада.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Вечерняя Москва: последние новости
Государственный музей Пушкина будет работать бесплатно 10 февраля Государственный музей Пушкина будет работать бесплатно 10 февраля Новые трамваи выйдут на маршруты на северо-западе столицы Новые трамваи выйдут на маршруты на северо-западе столицы Первый сервис аренды городских пространств заработал в Москве Первый сервис аренды городских пространств заработал в Москве
Новости Москвы , Погода , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
01:00
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
Войска
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
01:29
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
Происшествия
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
01:25
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
Общество Происшествия
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
00:31
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение