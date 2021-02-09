В Коммунарке построят детский сад на 350 мест

"Садик на 350 мест (14 групп) планируют построить по адресу: поселение Сосенское, п. Коммунарка, Фитаревская улица, вл. 9А. Здание Г-образной формы будет иметь три надземных этажа и один подземный. Помимо групповых ячеек, предусмотрены музыкальный зал, два физкультурных зала, буфет и столовая, медицинский блок и другие помещения. Фасады облицуют крупноформатными белыми панелями, яркими акцентами станут окна, оформленные снаружи в разноцветные рамы красного и салатового цвета", — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.