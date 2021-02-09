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Москва

Детский сад на 350 мест планируют построить в Новой Москве 

ТАСС 2 часа назад
В Коммунарке построят детский сад на 350 мест
Фото: РИА Новости
Детский сад на 350 мест общей площадью 5,2 тыс. кв. м планируют построить в поселке Коммунарка в Новой Москве. Фасады облицуют крупноформатными белыми панелями, здание украсят разноцветными оконными рамами красного и салатового цвета, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"Садик на 350 мест (14 групп) планируют построить по адресу: поселение Сосенское, п. Коммунарка, Фитаревская улица, вл. 9А. Здание Г-образной формы будет иметь три надземных этажа и один подземный. Помимо групповых ячеек, предусмотрены музыкальный зал, два физкультурных зала, буфет и столовая, медицинский блок и другие помещения. Фасады облицуют крупноформатными белыми панелями, яркими акцентами станут окна, оформленные снаружи в разноцветные рамы красного и салатового цвета", — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он подчеркнул, что все этажи приспособлены для передвижения маломобильных категорий граждан. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена — детям будет комфортно и безопасно здесь гулять. Для этого сделают игровые площадки с навесами для прогулок.
Проектировщиком дошкольного учреждения является архитектурно-строительная компания "Доминанте".
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Калужская Область , Сосенский
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