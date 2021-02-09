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Москва

Московские театры к апрелю могут заполниться на 75% 

Парламентская газета 2 часа назад
Московские театры к апрелю могут заполниться на 75%
Фото: Парламентская газета
В апреле ограничение на заполняемость театров и концертных залов в Москве может быть увеличено с 50 до 75 процентов, но без господдержки в переходный период культурным площадкам не обойтись, считают их руководители. Об этом 9 февраля сообщает газета «Известия».
Издание со ссылкой на опрошенных представителей культурных институций отмечает, что ситуация разнится от площадки к площадке.
Некоторые театры и концертные залы не могут заполнить даже половину зала. При этом другие площадки ждут разрешения продавать все 100 процентов билетов и планируют вернуться к аншлагам уже в мае.
Так в МХТ им. А. П. Чехова считают, что театр быстро адаптируется к 75 процентам и к полной заполняемости зала, а худрук Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз назвал снятие ограничений спасением для своего театра.
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что на рассчитывает на резкий всплеск посещаемости. «Из 3,3 тыс. мест в зале у нас покупают в среднем одну треть. При 25-процентной заполняемости зала мы работали в минус, при 50 процентах, дай бог, выйдем в ноль. Но только если люди начнут к нам снова ходить», — сказал Запашный.
В Минкультуры подчеркнули, что «оперативно реагируют на ситуацию». Для этого в ведомстве действует специальная рабочая группа. Отмечается, что подведомственные театры поддерживают в департаменте культуры Москвы.
Столичные власти 21 января смягчили ряд ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса. В частности, было увеличено максимально разрешённое количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах — с 25 до 50 процентов от общей вместимости. Кроме того, возобновилась работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, спортивных мероприятий при условии заполняемости помещений не более чем на 50 процентов.
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Новости Москвы , Иосиф Райхельгауз , Эдгард Запашный , Минкультуры , Правительство Москвы , газета "Известия"
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