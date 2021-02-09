Заммэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные ЗАГСы сняли карантинные ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«К обычному режиму работы возвращаются и столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания», — отметила Ракова.
По её словам, для посещения данных учреждений больше не требуется предварительная запись.
«Также мы сняли действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака», — добавила она.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что основные ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, могут снять в Москве к маю.