Акцию «Бесплатные часы» возобновили в музее ВДНХ и центре «Слово» 

«Акция по бесплатному посещению экспозиций, ставшая популярной еще в 2019 году, снова доступна. Воспользоваться специальным предложением можно в центре славянской письменности «Слово» и музее ВДНХ. Свободный вход — со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, понедельник — технический день. Билеты на бесплатное посещение можно получить в кассах музейных объектов. В остальные часы билеты приобретаются по-прежнему только онлайн», — сообщили в пресс-службе.
«В экспозиции посетители окажутся в монастырской келье и научатся понимать церковно-славянские рукописи, изучат историю первой русской типографии, послушают славянские псалмы и расшифруют рисунки-граффити, познакомятся с «мессенджером» древних новгородцев. Также гости центра «Слово» смогут присоединиться к бесплатным обзорным экскурсиям. Начало в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30, место сбора — у касс. Продолжительность — 45 минут. Группы формируются по мере сбора желающих, но имеют ограничение по количеству участников — не более 10 человек. Больше информации на сайте центра», — заключили в пресс-службе.