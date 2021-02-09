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Москва

Акцию «Бесплатные часы» возобновили в музее ВДНХ и центре «Слово» 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Акцию «Бесплатные часы» возобновили в музее ВДНХ и центре «Слово»
Фото: РИА Новости
На ВДНХ возобновили акцию «Бесплатные часы», которая действует в центре «Слово» и музее ВДНХ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

«Акция по бесплатному посещению экспозиций, ставшая популярной еще в 2019 году, снова доступна. Воспользоваться специальным предложением можно в центре славянской письменности «Слово» и музее ВДНХ. Свободный вход — со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, понедельник — технический день. Билеты на бесплатное посещение можно получить в кассах музейных объектов. В остальные часы билеты приобретаются по-прежнему только онлайн», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в центре «Слово», который располагается в отреставрированном павильоне №58 «Земледелие», гости смогут узнать о том, как развивалась славянская письменность c IX века до наших дней, а также о связи текстов с духовной, культурной и политической жизнью общества.

«В экспозиции посетители окажутся в монастырской келье и научатся понимать церковно-славянские рукописи, изучат историю первой русской типографии, послушают славянские псалмы и расшифруют рисунки-граффити, познакомятся с «мессенджером» древних новгородцев. Также гости центра «Слово» смогут присоединиться к бесплатным обзорным экскурсиям. Начало в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30, место сбора — у касс. Продолжительность — 45 минут. Группы формируются по мере сбора желающих, но имеют ограничение по количеству участников — не более 10 человек. Больше информации на сайте центра», — заключили в пресс-службе.

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