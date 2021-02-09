Акцию «Бесплатные часы» возобновили в музее ВДНХ и центре «Слово» 

На ВДНХ возобновили акцию «Бесплатные часы», которая действует в центре «Слово» и музее ВДНХ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

«Акция по бесплатному посещению экспозиций, ставшая популярной еще в 2019 году, снова доступна. Воспользоваться специальным предложением можно в центре славянской письменности «Слово» и музее ВДНХ. Свободный вход — со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, понедельник — технический день. Билеты на бесплатное посещение можно получить в кассах музейных объектов. В остальные часы билеты приобретаются по-прежнему только онлайн», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в центре «Слово», который располагается в отреставрированном павильоне №58 «Земледелие», гости смогут узнать о том, как развивалась славянская письменность c IX века до наших дней, а также о связи текстов с духовной, культурной и политической жизнью общества.