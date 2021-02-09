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Лисиц заметили на шести природных территориях Москвы 

РИАМО 56 минут назад
Лисиц заметили на шести природных территориях города
Фото: © РИАМО, Анастасия Осипова
С начала года лисицы отметились на шести природных территориях столицы — в ландшафтном заказнике «Теплый Стан», парках «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Москворецкий», «Царицыно» и «Измайлово», говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В большинстве случаев специалисты фиксировали пары лис. Зимой у них брачный период, а в апреле-мае обычно появляются лисята», — говорится в сообщении.

Лис легко можно увидеть в зимнем лесу: хищники не делают запасы еды и ежедневно охотятся, также они едят падаль. Излишки еды могут быть спрятаны в укромном месте до момента, пока не наступит голодное время. Подкармливать лис не стоит, так как они сами находят себе пищу. В противном случае они перестанут бояться людей, а грызунов станет больше.
От приближения к хищнику и селфи со зверем тоже стоит воздержаться по причине того, что реакцию животного невозможно предсказать. Лисы не нападают на людей, их могут спровоцировать только сами граждане. При встречи с лисой не надо паниковать, подходить, кормить и гладить животное, а также делать резкие движения. Если же произошел укус — рану нужно обработать антисептиком и сразу обратиться к врачу.
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