Платформа Камушки МЖД расположится на 13-метровой эстакаде 

Станция Камушки соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями железной дороги расположится на эстакаде высотой 13,5 метров и будет интегрирована с метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Платформы расположатся на эстакаде высотой 13,5 метров и будут интегрированы со станциями метро и МЦК в едином контуре, а с платформой Тестовская первого маршрута Московских центральных диаметров — по принципу «сухие ноги», то есть пассажирам не придется выходить на улицу для пересадки. С жилой застройкой организуют удобные пешеходные связи», — отметил глава Строительного комплекса.

Отмечается, что все остановочные пункты будут оборудованы эскалаторами, а также пандусами для маломобильных граждан.