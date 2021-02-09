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Платформа Камушки МЖД расположится на 13-метровой эстакаде 

Москва меняется 2 часа назад
Платформа Камушки МЖД расположится на 13-метровой эстакаде
Фото: Москва меняется
Станция Камушки соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями железной дороги расположится на эстакаде высотой 13,5 метров и будет интегрирована с метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Платформы расположатся на эстакаде высотой 13,5 метров и будут интегрированы со станциями метро и МЦК в едином контуре, а с платформой Тестовская первого маршрута Московских центральных диаметров — по принципу «сухие ноги», то есть пассажирам не придется выходить на улицу для пересадки. С жилой застройкой организуют удобные пешеходные связи», — отметил глава Строительного комплекса.

Отмечается, что все остановочные пункты будут оборудованы эскалаторами, а также пандусами для маломобильных граждан.
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