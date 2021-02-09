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Москва

Редкую болотную сову заметили в Москве 

РИАМО и ещё 1 2 часа назад
Редкую болотную сову заметили в столице
Фото: предоставлено фотографом дикой природы Игорем Барташовым
В природно-историческом парке «Москворецкий» заметили болотную сову, которая занесена в Красную книгу столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

«Пернатый хищник занесен в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости — вид, который считался вероятно исчезнувшим», — говорится в сообщении.

Птицу зафиксировали во время проведения зимнего маршрутного учета объектов животного мира в природно-историческом парке. В 1996-1997 годах данная сова гнездилась в пойме Москвы-реки.
Появление птицы характеризуется восстановлением пригодных для вида мест обитания на территории мегаполиса. Длина тела болотной совы составляет 34-42 сантиметров, размах крыльев — 90-110 сантиметров, а масса — 230-430 граммов. Таким образом, птица немного меньше вороны.
Совы часто охотятся, а их распространение в основном зависит от численности мелких мышевидных грызунов, которые представляют собой пищевой рацион хищников.
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