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Москва

Москвичам назвали дату прихода климатической весны 

Павел Тиунов 1 час назад
Москвичам назвали дату прихода климатической весны
Фото: РИА Новости
Приход весны в 2021 году в Москве ожидается в соответствии с нормой, основанной на многолетних наблюдениях, заявил «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, по-весеннему тепло в столичном регионе станет в третьей декаде марта.
Леус подчеркнул, что нынешняя зима отличается резкими перепадами температур. Погода резко меняется из-за обилия циклонов и антициклонов, идущих со стороны Арктики, которые сменяются воздушными массами с южных территорий. В итоге текущая зима оказалась холоднее предыдущей, но все равно на 1-2 градуса теплее климатической нормы. До конца февраля, добавил синоптик, столбики термометров еще не раз опустятся до отметки минус 20 градусов.

«Весна приходит в столичный регион к 28 марта, когда среднесуточный переход температур фиксируется на отметке выше нуля», — пояснил метеоролог.

В 2021 году, по его словам, весна должна прийти «по графику». Леус подчеркнул, что в марте могут быть как оттепели, так и заморозки.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что по его прогнозу весна в этом году будет на 2-3 градуса теплее нормы. Он подчеркнул, что потепление начнется «чуть-чуть раньше», но «не очень бурно».
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Новости Москвы , Погода , Евгений Тишковец , газета "Известия"
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