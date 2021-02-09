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Москва

Пассажиры сэкономили более 2 млрд рублей после запуска МЦД 

Москва24 2 часа назад
Пассажиры сэкономили более 2 млрд рублей после запуска МЦД
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Более 2 миллиардов рублей сэкономили пассажиры с момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он напомнил, что пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) с МЦД можно бесплатно в течение 90 минут, если оплачивать проезд по тарифу "Кошелек" картой "Тройка". "Сейчас пассажир МЦД может сэкономить до 75 процентов трат за проезд. Это важное изменение, которое коснулось бюджета миллионов семей", — подчеркнул вице-мэр.
Ликсутов добавил, что подобные проекты делают столичный транспорт не только комфортным и современным, но и доступным и недорогим для жителей.

"Благодаря полностью новому подвижному составу на обоих диаметрах сами поездки являются самым комфортным способом передвижения в московской агломерации", — сказал он.

Движение по МЦД открыли в ноябре 2019 года. Два маршрута протянулись на 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.
Ранее Ликсутов рассказал, что в 2021 году заработает система распознавания лиц Face ID для оплаты проезда в транспорте.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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