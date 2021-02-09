Для самозанятых москвичей организуют онлайн-форум

Выбрать самые интересные сессии и курсы, а также присоединиться к ним можно онлайн 10 и 11 февраля.

В феврале предприниматели смогут посетить первый масштабный онлайн-форум для самозанятых и курсы, на которых разберут вопросы, связанные с налогом на профессиональный доход. ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) проведет серию бесплатных образовательных мероприятий для тех, кто начинает и развивает свое дело.

«В Москве зарегистрировано 479 тысяч самозанятых граждан. Согласно опросу, проведенному «Малым бизнесом Москвы», более 42 процентов этой категории клиентов учреждения считают важной мерой поддержки образовательные программы», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Откроет серию мероприятий онлайн-форум «Самозанятые-2021», посвященный продвижению и развитию этой формы предпринимательства. Он состоится 10 февраля, принять участие в нем могут все желающие, предварительно зарегистрировавшись на странице форума

В программу входят:

— мотивационная сессия, на которой предприниматели узнают о преимуществах работы на себя, способах быстрого перехода из найма и фриланса в бизнес, возможностях самозанятых;

— сессии с экспертами ГБУ «Малый бизнес Москвы» и центра занятости населения «Моя работа», где расскажут о городских мерах поддержки;

— сессия с экспертами по поиску персонала и консалтинговыми специалистами, посвященная рынку самозанятых и юридическим аспектам работы таких предпринимателей с бизнесом;

— сессия «Настоящий самозанятый», на которой предприниматели представят истории успеха и поделятся опытом работы в разных сферах.

А с 11 февраля предпринимателей ждет серия онлайн-курсов «Самозанятые — инструкция к применению». Программа состоит из трех вебинаров, слушатели которых узнают о том, как зарегистрироваться в качестве самозанятого, что такое налог на профессиональный доход, как работать с официальным приложением ФНС России «Мой налог» и оплачивать страховые взносы налога на профессиональный доход, а также о том, как готовить документы для компаний-заказчиков и автоматизировать учет.

mos . Mbm — проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного городскому Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Предпринимателям доступно более 20 онлайн-услуг и сервисов для бизнеса. С помощью портала можно получить бесплатную консультационную и образовательную поддержку.

Например, услуга «Проверка контрагента» позволит удостовериться в надежности партнера. Интерактивный помощник подскажет, какие финансовые, налоговые, имущественные, правовые меры поддержки подходят конкретному бизнесу, а в разделе «Консультация» решат конкретную проблемную ситуацию. Также благодаря сервисам mbm.mos можно проверить законность вывески офиса, а еще подобрать выгодный налоговый режим.