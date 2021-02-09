В здании на Малой Сухаревской площади появится гостиница 

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Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным , на заседании 4 февраля 2021 года приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Малая Сухаревская пл., вл. 6, стр. 1 (ЦАО).

«В настоящее время по указанному адресу расположено административно-торговое здание, которое не используется. Его площадь составляет 3 444 кв. метра», — рассказала Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Планируется, что после внесения изменений в ПЗЗ указанное здание будет переформировано под гостиницу на 100 номеров бренда Golden Tulip.

Площадь земельного участка составляет порядка 0,1 га.