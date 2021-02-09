Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В здании на Малой Сухаревской площади появится гостиница 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве и ещё 1 3 часа назад
В здании на Малой Сухаревской площади появится гостиница
Фото: depositphotos.com
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным, на заседании 4 февраля 2021 года приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Малая Сухаревская пл., вл. 6, стр. 1 (ЦАО).

«В настоящее время по указанному адресу расположено административно-торговое здание, которое не используется. Его площадь составляет 3 444 кв. метра», — рассказала Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Планируется, что после внесения изменений в ПЗЗ указанное здание будет переформировано под гостиницу на 100 номеров бренда Golden Tulip.
Площадь земельного участка составляет порядка 0,1 га.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве: последние новости
Порядка 37 000 кв. метров офисного назначения планируют построить на улице Алексея Свиридова Порядка 37 000 кв. метров офисного назначения планируют построить на улице Алексея Свиридова На Бутырской улице построят здание картинной галереи На Бутырской улице построят здание картинной галереи В Институте хирургии Вишневского построят центр высоких технологий и сохранят объекты культурного наследия В Институте хирургии Вишневского построят центр высоких технологий и сохранят объекты культурного наследия
Новости Москвы , Анастасия Пятова , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
00:16
Женщина с ребенком протаранила на авто поезд в Забайкалье
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России создали оружие «для хипстеров»
02:09
В России создали оружие «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
00:22
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
В мире Политика
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
01:28
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Армия
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
00:57
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
Армия
Появилось видео протестных митингов в Испании
01:35
Появилось видео протестных митингов в Испании
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение