На mos.ru открылся сервис аренды городских пространств 

Первый в России сервис по аренде помещений для проведения частных мероприятий в культурных учреждениях города открылся на mos.ru.

Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, целью проекта является возможность сделать город более удобным.

"Мы хотим открыть не только двери учреждений культуры, но и новые возможности для малого и среднего бизнеса, для отдыха и саморазвития москвичей. Создание этого сервиса стало еще одним видимым результатом цифровой трансформации процессов", — приводятся слова Козлова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что город заинтересован в том, чтобы проходило больше различных мероприятий, и цифровая экосистема Москвы создает для этого все условия. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться или зарегистрироваться на mos.ru, а затем выбрать нужный раздел. Площадки можно сортировать по цене, размеру и вместимости. После того как выбор будет сделан, необходимо нажать "Арендовать".

Как уточняется, договор сформирует сама система. Заявление рассмотрят в течение четырех дней, а уведомления будут приходить на электронную почту и в личный кабинет. Помещения можно арендовать на срок от одного часа, время подготовки и сборов не учитывается. Мероприятия можно проводить только в рабочие часы учреждения.

Ранее стало известно, что более 950 представителей малого бизнеса Москвы арендовали помещения по льготной и минимальной ставке в 2020 году. Самое маленькое помещение, которое было арендовано с января 2020 года, имеет площадь 1,8 квадратного метра и находится в районе Соколиная Гора.

Наибольшее арендованное помещение расположено в Строгине, его площадь составляет 1 033,7 квадратного метра. Программа льготной аренды нежилых помещений нацелена на малый бизнес, а именно на те предприятия, которые арендуют объекты площадью до 300 квадратных метров. Также на льготную аренду могут претендовать компании, которые занимаются социально значимыми видами деятельности.