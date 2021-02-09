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На Воронцовской улице отремонтируют здание 1917 года постройки 

Mos.ru и ещё 4 4 часа назад
На Воронцовской улице отремонтируют здание 1917 года постройки
Фото: Mos.ru
Работы начнутся уже в марте.
Трехэтажный дом в ЦАО, построенный в 1917 году, ждет капитальный ремонт. Работы стартуют в марте, а сейчас завершается подготовительный этап. Изначально здание было жилым, но потом использовалось для размещения разных учреждений.

«За более чем 100 лет эксплуатации конструктивные элементы и инженерные системы здания пришли в негодность. При обследовании выяснилось, что на стенах имеются трещины, фундамент просел, заметны следы протечек, а деревянные перекрытия покрыты плесенью. Кроме того, такие перекрытия создают дополнительный риск быстрого распространения пожаров», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта.

Специалисты заменят старые перекрытия железобетонными, отремонтируют фасад здания (более 793 квадратных метров) и обработают его специальными составами против плесени и грибков. Дополнительная гидрофобизация защитит его от влаги и морозов. Стены расчистят от грязи и краски, займутся грунтовкой и покраской — здание станет светло-зеленым.

«Чтобы придать строению прочность, выполнят инъектирование кирпичной кладки фундамента и его основания. Протяженность зоны работ составит порядка 79 метров. Такой способ позволяет предотвратить дальнейшее разрушение фундамента и продлить жизнь здания. Специальный состав закачивается под высоким давлением в специально проделанные отверстия через тонкие трубы — инъекторы. Затем он застывает внутри, оказывая армирующий эффект и усиливая изоляционные свойства стены», — добавили в ведомстве.

Старую скатную крышу (более 500 квадратных метров) также приведут в порядок: заменят прогнившую стропильную систему и металлическое покрытие кровли. На чердаке пол выложат утеплителем из негорючей и безопасной минеральной ваты на основе базальта, сделают специальные продухи. Такая технология позволяет экономить тепло, а еще препятствует образованию сосулек.
Специалисты обновят и заменят внутренние инженерные системы, в том числе электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, а также вентиляции и кондиционирования. Установят системы охранной и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Появятся структурированная кабельная сеть и система охранного телевидения.
В помещениях заменят более 60 дверей и почти 70 оконных блоков, выполнят отделочные работы. На полу в кабинетах уложат ламинат, а в коридорах, на лестницах и в туалетах — керамическую плитку. Площадь плиточного покрытия — свыше 1000 квадратных метров. Для маломобильных посетителей установят удобные поручни и пандусы.
Прилегающую к зданию территорию благоустроят: заменят более 220 квадратных метров асфальта, разобьют газон и установят 15 малых архитектурных форм — лавочек и урн. Для освещения проложат 60 метров кабеля под землей, а затем установят 16 ландшафтных светильников.
Работы планируют завершить в августе следующего года. После ремонта в здании планируется разместить службу уполномоченного по правам ребенка при Президенте России.

«В здании выполнят перепланировку. Функциональное использование пространства позволит улучшить условия труда работников и приема посетителей. Кроме того, появятся специальные места для приема документов, помещения для хранения архива, а также электрощитовая, серверная и подсобные помещения разного назначения», — отметили в пресс-службе департамента.

Сейчас в городе действует программа капремонта многоквартирных домов, приведено в порядок уже более восьми тысяч зданий. На очереди еще около 4,5 тысячи домов. На интерактивной карте можно посмотреть, где именно начнут делать ремонт в ближайшее время.
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