На стройках Москвы недосчитались 20 тысяч рабочих

На стройках Москвы недосчитались примерно 15-20 тысяч рабочих. На дефицит кадров повлияла пандемия коронавируса, поскольку мигранты не могут приехать из-за закрытых границ. Об этом «Российской газете» рассказали в департаменте строительства столицы. Однако многие подрядные организации в условиях нехватки трудовых ресурсов были вынуждены задуматься о повышении производительности труда. За здоровьем работников внимательно следят, всех желающих вакцинируют. «Это придает уверенности, что львиную долю объектов, включенных в адресную инвестиционную программу строительства удастся завершить», добавили чиновники. По итогам 2020 года Россия оказалась на четвертом месте среди стран с наибольшим числом мигрантов, их количество в стране составило 12 миллионов. Лидерами рейтинга признали США, Германию и Саудовскую Аравию.
На стройках Москвы недосчитались примерно 15-20 тысяч рабочих
Фото: РИА Новости
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