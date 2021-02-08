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Москва

На стройках Москвы недосчитались примерно 15-20 тысяч рабочих 

Авторадио 1 час назад
На стройках Москвы недосчитались 20 тысяч рабочих
Фото: РИА Новости
На стройках Москвы недосчитались примерно 15-20 тысяч рабочих. На дефицит кадров повлияла пандемия коронавируса, поскольку мигранты не могут приехать из-за закрытых границ. Об этом «Российской газете» рассказали в департаменте строительства столицы. Однако многие подрядные организации в условиях нехватки трудовых ресурсов были вынуждены задуматься о повышении производительности труда. За здоровьем работников внимательно следят, всех желающих вакцинируют. «Это придает уверенности, что львиную долю объектов, включенных в адресную инвестиционную программу строительства удастся завершить», добавили чиновники. По итогам 2020 года Россия оказалась на четвертом месте среди стран с наибольшим числом мигрантов, их количество в стране составило 12 миллионов. Лидерами рейтинга признали США, Германию и Саудовскую Аравию.
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Новости Москвы , "Российская газета" , Германия , Саудовская Аравия , США
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