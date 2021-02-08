Лыжный забег в карнавальных костюмах пройдет в Москве

Столичные парки подготовили оффлайн-программу на День всех влюбленных, гостям предлагают посетить спортивные и культурные мероприятия, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГКУ «Мосгорпарк».

«В парке «Фили» в 12:00 пройдет лыжный Карнавальный забег. Спортсмены будут соревноваться в необычных нарядах и получат памятные призы от парка. На мероприятие необходима предварительная регистрация через официальный сайт парка», — сказал собеседник агентства.

В Таганском парке влюбленных приглашают бесплатно покататься на катке «Сияние льда». Здесь будет работать профессиональный фотограф, поэтому посетители смогут получить красивые снимки на память об этом праздничном дне. Количество участников мероприятия ограничено, необходима регистрация на сайте парка. Еще одно мероприятие пройдет в парке «Сокольники». Всех желающих приглашают принять участие в обзорной экскурсии «Истории старого парка», которая начнется в 14:30.

«Участникам экскурсии расскажут легенду о любимом соколе царя Алексея Михайловича, о народных гуляньях в Сокольниках, о первых общедоступных спортивных площадках конца XIX века и многом другом. Участие в экскурсии платное. Цена составит 250 рублей. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте парка», — заключил собеседник агентства.

День святого Валентина (День всех влюбленных) — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.