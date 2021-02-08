Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Лыжный забег в карнавальных костюмах пройдет в Москве в День всех влюбленных 

РИАМО 45 минут назад
Лыжный забег в карнавальных костюмах пройдет в Москве
Фото: © сайт мэра Москвы, Максим Денисов
Столичные парки подготовили оффлайн-программу на День всех влюбленных, гостям предлагают посетить спортивные и культурные мероприятия, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГКУ «Мосгорпарк».

«В парке «Фили» в 12:00 пройдет лыжный Карнавальный забег. Спортсмены будут соревноваться в необычных нарядах и получат памятные призы от парка. На мероприятие необходима предварительная регистрация через официальный сайт парка», — сказал собеседник агентства.

В Таганском парке влюбленных приглашают бесплатно покататься на катке «Сияние льда». Здесь будет работать профессиональный фотограф, поэтому посетители смогут получить красивые снимки на память об этом праздничном дне. Количество участников мероприятия ограничено, необходима регистрация на сайте парка. Еще одно мероприятие пройдет в парке «Сокольники». Всех желающих приглашают принять участие в обзорной экскурсии «Истории старого парка», которая начнется в 14:30.

«Участникам экскурсии расскажут легенду о любимом соколе царя Алексея Михайловича, о народных гуляньях в Сокольниках, о первых общедоступных спортивных площадках конца XIX века и многом другом. Участие в экскурсии платное. Цена составит 250 рублей. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте парка», — заключил собеседник агентства.

День святого Валентина (День всех влюбленных) — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
РИАМО: последние новости
В Москве вручили премии молодым ученым В Москве вручили премии молодым ученым Сборку конструкций пролетного строения эстакады начали на Сусоколовском шоссе в Москве Сборку конструкций пролетного строения эстакады начали на Сусоколовском шоссе в Москве Жилой дом по программе реновации построят на юго‑западе Москвы Жилой дом по программе реновации построят на юго‑западе Москвы
Комментарии
Новости Москвы , РИАМО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение