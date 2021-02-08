В мэрии Москвы назвали срок возвращения обычной жизни 

Ефимов, как сообщал «Рамблер», — заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Сегодня рассказал, что в настоящее время продолжают работать удаленно не более миллиона жителей столицы, а в ближайшие месяцы город вернется к обычной жизни.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистан­ционный режим работы носит рекомендательный характер, а развлекательным заведениям можно работать с 23:00 до 6:00. Он сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции идет на спад, и в этих условиях долг городских властей создать условия для максимально быстрого восстановления экономики.