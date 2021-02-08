В мэрии Москвы назвали срок возвращения обычной жизни 

Жизнь в Москве станет обычной в течение ближайших месяцев. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель мэра города Владимир Ефимов.
Ефимов, как сообщал «Рамблер», — заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Сегодня рассказал, что в настоящее время продолжают работать удаленно не более миллиона жителей столицы, а в ближайшие месяцы город вернется к обычной жизни.
В конце января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы носит рекомендательный характер, а развлекательным заведениям можно работать с 23:00 до 6:00. Он сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции идет на спад, и в этих условиях долг городских властей создать условия для максимально быстрого восстановления экономики.
Сегодня заместительница директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что если граждане продолжат соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, то 60-70% населения России приобретут иммунитет к данной болезни. После этого, в 2021 году, может быть отменено обязательное ношение масок.