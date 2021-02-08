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Москва

Метро Москвы получило лицензию на ремонт памятников культуры 

Российская Газета 2 часа назад
Метро получило лицензию на ремонт памятников культуры
Фото: РИА Новости
Самостоятельно заниматься реставрацией памятников культуры может теперь столичный метрополитен. У него появилась соответствующая лицензия.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, бессрочная лицензия, которую выдало столичной подземке министерство культуры РФ, говорит о высоком доверии и качестве реставрационных работ.
Напомним, порядка 50 станций московского метро имеют культурную и архитектурную ценность, в их числе, например, "Киевская", "Комсомольская", "Площадь Революции". Время от времени архитектурные элементы на этих станциях нуждаются в ремонте, который теперь подземка будет делать своими силами.
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