Руководитель Департамента строительства Москвы заявил о нехватке 20 тысяч рабочих

«Но, как говорится, что ни делается, все к лучшему», — отметил он.

Он объяснил, что дефицит рабочей силы возник из-за того, что мигранты не могут въехать в страну в результате закрытия границы. По его словам, по этой причине многие подрядные организации были вынуждены задуматься о повышении производительности труда и обнаружили немалые резервы. Также они стали больше дорожить временем.

Загрутдинов добавил, что в настоящее время на строительных площадках нет вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, потому что соблюдаются все меры предосторожности, а все, кто хочет, может вакцинироваться.