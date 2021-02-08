Руководитель Департамента строительства Москвы заявил о нехватке 20 тысяч рабочих

Строительному комплексу Москвы не хватает около 15-20 тысяч рабочих. Об этом, как сообщает «Российская газета», рассказал руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.
«Но, как говорится, что ни делается, все к лучшему», — отметил он.
Он объяснил, что дефицит рабочей силы возник из-за того, что мигранты не могут въехать в страну в результате закрытия границы. По его словам, по этой причине многие подрядные организации были вынуждены задуматься о повышении производительности труда и обнаружили немалые резервы. Также они стали больше дорожить временем.
Загрутдинов добавил, что в настоящее время на строительных площадках нет вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, потому что соблюдаются все меры предосторожности, а все, кто хочет, может вакцинироваться.
«Это придает уверенности, что львиную долю объектов, включенных в адресную инвестиционную программу строительства на 2021-2023 годы, мы завершим досрочно», — сообщил он.