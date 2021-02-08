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Москва

Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Ирину Муравьеву 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Мэр поздравил с днем рождения актрису Ирину Муравьеву
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Ирину Муравьеву, которой в понедельник, 8 февраля, исполнилось 72 года.
По его словам, она является актрисой огромного таланта и обаяния. Глава города отметил, что Муравьева вносит большой вклад в развитие отечественного искусства.

— Созданные Вами кинообразы полюбились миллионам зрителей в нашей стране и за рубежом. Незабываемые спектакли с Вашим блистательным участием являются гордостью театральной Москвы и России, — написал Сергей Собянин в поздравительной телеграмме в адрес артистки, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

СПРАВКА «ВМ»

Ирина Муравьева дебютировала на экране в 1973 году. Первую известность ей принесла роль Сюзанны в фильме «Чисто английское убийство» Самсона Самсонова.
Актриса полюбилась зрителям за свои работу в картинах «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная», «Год теленка» и других.
С 1993 года Муравьева играет на сцене Малого театра. В 1994 году актриса получила почетное звание народной артистки России.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Самсон Самсонов , Ирина Муравьева
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