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Здание картинной галереи построят на севере столицы 

РИАМО и ещё 3 1 час назад
Здание картинной галереи построят на Бутырской улице
Фото: © РИАМО, Александр Манзюк
Градостроительно-земельная комиссии Москвы согласовала строительство картинной галереи на Бутырской улице, владение 1, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Правообладателем земельного участка выступает ГБУ культуры города Москвы «Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Поэтажная суммарная площадь здания составит свыше 4,4 тысячи квадратных метров. Оно будет построено на участке площадью 0,18 гектара.
Сейчас на данной территории находится неиспользуемое здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Его необходимо будет снести.
Работа над проектом будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы.
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Новости Москвы , Анастасия Пятова
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