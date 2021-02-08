Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Столичный врач рассказал, как правильно одеваться в морозы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Врач призвал жителей Москвы носить четыре слоя одежды
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что с наступлением сильных морозов следует носить четыре слоя одежды и перчатки под варежки.
Он отметил, что низкие температуры опасны возможным переохлаждением и обморожениями. Также столь стрессовая для организма ситуация понижает иммунитет, то есть делает человека более уязвимым для бактерий и вирусов.

— Хорошо согревают в холода ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Шарф обязателен в такую погоду, при длительном пребывании на улице им можно укутать лицо. Головной убор должен быть непродуваемым и закрывать уши, — сообщил врач.

Тяжельников рассказал, что обувь должна быть не только теплой, но и свободной. Очень важно защитить руки, так как они мерзнут быстрее из-за отсутствия жировой ткани, и через них происходит быстрая теплопотеря. В результате человек быстрее замерзает весь.
По словам медика, в случае обморожения нельзя растирать пострадавший участок кожи снегом, напротив, следует его согреть умеренным теплом. Нельзя подставлять кожу под горячую воду, потому что быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи. Если обморожение сильное, необходимо поскорее обратиться к врачу, передает РИА Новости.
Видео дня. Пьяный покупатель с ножом разгромил магазин
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые объяснили, почему в Москве мужчин меньше, чем женщин Ученые объяснили, почему в Москве мужчин меньше, чем женщин Мосгорстат дал демографический прогноз на ближайшие 15 лет Мосгорстат дал демографический прогноз на ближайшие 15 лет Московским студентам с понедельника разблокируют транспортные карты Московским студентам с понедельника разблокируют транспортные карты
Комментарии 2
Новости Москвы , Общество , Погода , Андрей Тяжельников , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Надевшая трусики вместо маски в ресторане россиянка попала на видео
00:44
Надевшая трусики вместо маски в ресторане россиянка попала на видео
Общество
На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео
00:33
На Васильевском острове автомобиль вылетел в Неву и попал на видео
Происшествия
Появилось видео боя Волкова и Оверима
00:16
Появилось видео боя Волкова и Оверима
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
00:16
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Пожары
Экстремал с парашютом спрыгнул с высотки в Иркутске и попал на видео
00:48
Экстремал с парашютом спрыгнул с высотки в Иркутске и попал на видео
Общество
Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске
00:15
Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске
Происшествия
Загоревшийся в тоннеле на севере Москвы автомобиль сняли на видео
00:33
Загоревшийся в тоннеле на севере Москвы автомобиль сняли на видео
Пожары Происшествия
Марши против ограничений по COVID-19 в Тбилиси сняли на видео
02:47
Марши против ограничений по COVID-19 в Тбилиси сняли на видео
В мире Общество
Полеты Ту-95МС в Амурской области сняли на видео
00:55
Полеты Ту-95МС в Амурской области сняли на видео
Войска
Опубликовано видео последствий наводнения в Индии
00:29
Опубликовано видео последствий наводнения в Индии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение