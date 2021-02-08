Врач призвал жителей Москвы носить четыре слоя одежды

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что с наступлением сильных морозов следует носить четыре слоя одежды и перчатки под варежки.

Он отметил, что низкие температуры опасны возможным переохлаждением и обморожениями. Также столь стрессовая для организма ситуация понижает иммунитет, то есть делает человека более уязвимым для бактерий и вирусов.

— Хорошо согревают в холода ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Шарф обязателен в такую погоду, при длительном пребывании на улице им можно укутать лицо. Головной убор должен быть непродуваемым и закрывать уши, — сообщил врач.

Тяжельников рассказал, что обувь должна быть не только теплой, но и свободной. Очень важно защитить руки, так как они мерзнут быстрее из-за отсутствия жировой ткани, и через них происходит быстрая теплопотеря. В результате человек быстрее замерзает весь.