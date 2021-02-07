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Более 50 видов краснокнижных птиц и млекопитающих зафиксировали в Москве в 2020 году 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
В Москве обнаружили 50 видов краснокнижных птиц и животных
Фото: pixabay.com
В 2020 году специалисты Мосприроды зафиксировали на природных территориях столицы более 50 видов краснокнижных птиц и млекопитающих. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что специалисты Мосприроды обнаружили в столице птиц и млекопитающих, которые ранее считались исчезнувшими. Из редких животных были замечены горностай, заяц-русак и заяц-беляк, черный хорь, лесная куница, обыкновенная кутора. В числе обнаруженных краснокнижных птиц числятся широконоска, чирок-свистунок, канюк, чибис, средний пестрый дятел, вальдшнеп, лысуха и другие. Также в 2020 году на природных территориях Москвы нашли серую утку и осоеда.
Возвращение редких животных в столицу стало возможным благодаря работе Мосприроды. Специалисты занимаются рекультивацией и реабилитацией нарушенных природных комплексов и их частей. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на создание условий существования редких видов животных и растений. В 2021 году Мосприроде исполняется семь лет.
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