Коронавирус выявили у 2028 человек за сутки

Москве за последние 24 часа коронавирус выявили у 2028 человек. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает Telegram -канал оперативного штаба.

Уточняется, что общее количество заболевших увеличилось до 943 724.

Кроме того, в России за минувшие сутки выявили 16 048 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. В стране зафиксировали 432 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровело 19 884 человека.