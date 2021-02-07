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Коронавирус выявили у 2028 человек в Москве за сутки 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Коронавирус выявили у 2028 человек за сутки
Фото: ТАСС
В Москве за последние 24 часа коронавирус выявили у 2028 человек. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Уточняется, что общее количество заболевших увеличилось до 943 724.
Кроме того, в России за минувшие сутки выявили 16 048 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. В стране зафиксировали 432 летальных исхода. За сутки в РФ полностью выздоровело 19 884 человека.
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