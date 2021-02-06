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Москва

Батареи в квартирах жителей Москвы включили на максимум из-за сильных морозов 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Батареи в квартирах москвичей включили на максимум из-за сильных морозов
Фото: depositphotos.com
В Москве температуру в системе отопления подняли до максимального значения из-за резкого похолодания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.
Сейчас температура теплоносителя достигает 130°C.
По словам Бирюкова, регулирование отпуска тепла обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
Он также добавил, что корректировку температуры в системе теплоснабжения производят поэтапно, ее нельзя сделать в один момент.
Ранее в МЧС предупредили москвичей об аномальных морозах.
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Новости Москвы , МЧС
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