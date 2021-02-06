Москвичи устремились в ночные клубы после отмены ограничений

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Мобильные операторы вычислили места, куда массово устремились москвичи после снятия карантинного запрета на ночные развлечения.

После разрешения на работу ночных заведений заметно вырос мобильный трафик в центральной части Москвы . По сравнению с предыдущими выходными голосовой трафик увеличился на 15%, выход в интернет — на 12%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МТС.

Большинство (60%) абонентов, пришедших в ночные клубы, минимум дважды за ночь меняли локацию. Самыми популярными местами у них стали Болотная набережная, Кузнецкий мост и Тверская.

Большую часть интернет-трафика (80%) составили переписки и чтение в мессенджерах — Instagram, Facebook, WhatsApp и Telegram.

С 27 января в Москве разрешили работу ночных заведений и дискотек с 23.00 до 6.00. Власти рассчитывают, что другие ограничения можно будет снять к маю.