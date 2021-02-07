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В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за морозов 

BFM.RU и ещё 6 1 час назад
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за морозов
Фото: ТАСС
«Оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье с 20:00 воскресенья, 7 февраля, из-за морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
По прогнозу синоптиков, в столичном регионе до вечера 9 февраля ожидается аномально холодная погода. Самой морозной станет ночь на вторник. В столице ожидается до минус 27, а по области — до минус 30 градусов.
Тем временем в Москве из-за морозов повысили температуру в системе отопления до максимального значения — плюс 130 градусов.
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Новости Москвы , Погода , Московская область
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