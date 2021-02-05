Надвигающийся на Москву циклон показали из космоса 

«По данным синоптиков, Арктический циклон надвигается на столичный регион России: он принесет сильные морозы. Температура опустится ниже минус 20°C», — говорится в сообщении.

В пресс-службе госкорпорации рассказали также, что фотография арктического циклона сделана с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» с помощью аппаратуры МСУ-МР.

Ранее, как писал «Рамблер», метеорологи предупредили о значительном похолодании в московском регионе. В ближайшие дни в столице резко похолодает. В дневные часы температура воздуха может опускаться до минус 20 градусов, а ночью ожидаются морозы до минус 30 градусов. Морозная погода продержится до конца следующей недели.