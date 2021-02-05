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Москва

Надвигающийся на Москву циклон показали из космоса 

Вероника Полынина 59 минут назад
Роскосмос предупредил москвичей о приближении арктического циклона и опубликовал в Twitter его снимок из космоса.

«По данным синоптиков, Арктический циклон надвигается на столичный регион России: он принесет сильные морозы. Температура опустится ниже минус 20°C», — говорится в сообщении.

В пресс-службе госкорпорации рассказали также, что фотография арктического циклона сделана с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» с помощью аппаратуры МСУ-МР.
МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве
Ранее, как писал «Рамблер», метеорологи предупредили о значительном похолодании в московском регионе. В ближайшие дни в столице резко похолодает. В дневные часы температура воздуха может опускаться до минус 20 градусов, а ночью ожидаются морозы до минус 30 градусов. Морозная погода продержится до конца следующей недели.
Новости Москвы , Видео , Роскосмос , МЧС
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