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Москва

Погода в Москве: МЧС предупредило об аномальных морозах в столице 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве
Фото: РИА Новости
Спасатели предупредили жителей и гостей столицы об аномальных морозах 7-11 февраля, сообщается на сайте ГУМЧС России по Москве.
Ранее сообщалось, что на предстоящих выходных в Москве похолодает, ожидается морозная ветреная погода с температурами до минус 12-14 в дневные часы. Как добавляла главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9-10 февраля, в ночные часы ожидается до минус 25-30 градусов, дневная температура может опуститься до минус 17 градусов.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 7 по 11 февраля в Москве ожидается аномально-холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов Цельсия", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этого электроприборы, при использовании электрообогревателей — не допускать перегрузки в электросети и не оставлять их без присмотра, а также не оставлять детей одних в помещении с включенными обогревателями.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , МЧС , Росгидромет
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