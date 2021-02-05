МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве

Спасатели предупредили жителей и гостей столицы об аномальных морозах 7-11 февраля, сообщается на сайте ГУМЧС России по Москве

Ранее сообщалось, что на предстоящих выходных в Москве похолодает, ожидается морозная ветреная погода с температурами до минус 12-14 в дневные часы. Как добавляла главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова , самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9-10 февраля, в ночные часы ожидается до минус 25-30 градусов, дневная температура может опуститься до минус 17 градусов.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 7 по 11 февраля в Москве ожидается аномально-холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов Цельсия", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этого электроприборы, при использовании электрообогревателей — не допускать перегрузки в электросети и не оставлять их без присмотра, а также не оставлять детей одних в помещении с включенными обогревателями.