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Москва

Московские скорые оборудовали портативными УЗИ-аппаратами 

Mos.ru 1 час назад
Московские скорые оборудовали портативными УЗИ-аппаратами
Фото: Mos.ru
Бригады московской скорой помощи оснастили портативными УЗИ-аппаратами с функцией дистанционной передачи данных. Об этом в своем аккаунте в «Инстаграме» сообщил Сергей Собянин.
УЗИ-аппаратами с функцией дистанционной передачи данных оснастили 200 общепрофильных и реанимационных бригад московской скорой помощи. Принцип работы прибора достаточно прост: информация с портативных УЗИ-аппаратов загружается в единый цифровой архив. Доступ к нему будут иметь различные медицинские специалисты, которые смогут оперативно интерпретировать результаты исследования. Таким образом, решения будут приниматься врачом выездной бригады скорой помощи, но с учетом нескольких экспертных мнений.

«В рамках запуска этого проекта в московской скорой помощи проходит масштабная программа по обучению сотрудников. Так, например, наши специалисты получили сертификаты врачей ультразвуковой диагностики и прошли комплекс дополнительных образовательных мероприятий по вопросам методов ультразвукового мониторинга критических состояний», — рассказал Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы.

Сегодня бригады скорой оснащены всем необходимым для диагностики и оказания квалифицированной медицинской помощи. Общепрофильные медицинские бригады оборудованы современной портативной дыхательной аппаратурой, электрокардиографами, кардиомониторами, дефибрилляторами, небулайзерами, а также средствами иммобилизации.
Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова — это крупнейшая в городе медицинская организация. В ее состав входят 60 подстанций и 107 постов, из которых 20 постов находятся на крупных автомагистралях, 10 — на МКАД, 77 — на территории стационаров и поликлинических медицинских организаций. На Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова работают 2,5 тысячи врачей, 8,4 тысячи специалистов со средним медицинским образованием.
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Новости Москвы , Николай Плавунов , Сергей Собянин
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