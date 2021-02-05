Студенты столичных вузов вернутся к очному обучению 8 февраля

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Студенты московских вузов с понедельника, 8 февраля, возвращаются к очному обучению по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина . Об этом сообщается на его официальном сайте.

"Установить, что с 8 февраля 2021 г. возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", — говорится в сообщении.

Кроме того, студенты вновь смогут пользоваться социальными картами для льготного проезда в общественном транспорте Москвы. Ранее Собянин спрогнозировал снятие ограничений ближе к маю этого года.