«Яндекс. Пробки» объяснили ночные 10-балльные пробки фейковыми сигналами GPS

"Яндекс. Пробки" объяснили, что сервис в ночь на пятницу показывал пробки на дорогах Москвы в 10 баллов из-за фейковых сигналов GPS. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Этой ночью в "Яндекс. Пробки" поступило большое число фейковых сигналов GPS. Специалисты сервиса оперативно обнаружили и устранили проблему до того, как водители массово выехали утром на дороги", — сообщили в компании.

Там отметили, что пробки в сервисе строятся на основе анонимных треков от водителей. Днем таких треков миллионы, любая попытка вмешательства "тонет" в реальных данных, и алгоритму проще вычислить фрод. Ночью, когда на дорогах почти никого нет, количество треков падает до десятков тысяч. В такой ситуации даже сравнительно небольшой объем "виртуальных" данных на короткое время мог повлиять на результаты работы сервиса.

"Перекос в данных был вовремя обнаружен и отфильтрован. Мы добавили усиленную фильтрацию сигналов, в том числе и в ночное время, чтобы исключить повторение такой ситуации в будущем", — добавили в сервисе.

В минувшую ночь СМИ сообщали, что сервис в Москве демонстрировал пробки в 10 баллов.