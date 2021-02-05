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В Москве начали повышать температуру отопления из‑за предстоящих морозов 

РИАМО 2 часа назад
В столице повысят температуру отопления из‑за морозов
Фото: РИА Новости
Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящих сильных морозов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Московском регионе ожидается резкое понижение температуры, в начале следующей недели в ночное время столбик термометра в отдельных районах может опускаться до -27 градусов. Поэтому энергетики приступили к поэтапному повышению температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, чтобы в период сильных морозов довести ее до максимального значения», — сказал Бирюков.

Он добавил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами — за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
Бирюков подчеркнул, что корректировка температуры всегда производится поэтапно, это не одномоментное действие.

«Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», — отметил он.

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Новости Москвы , Петр Бирюков
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