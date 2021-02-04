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Москва

Собянин спрогнозировал снятие ограничений по коронавирусу 

Газета.Ru 1 час назад
Основные ограничения из-за СOVID-19 снимут к маю в Москве
Фото: РИА Новости
Московский мэр Сергей Собянин спрогнозировал снятие ограничений ближе к маю этого года. Он считает, что это станет возможным при снижении заболеваемости и при учете социально-экономической ситуации в столице. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова замечала, что полный контроль над ситуацией с распространением вируса в стране можно будет получить только при 60% россиян, которые имеют иммунитет.
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице основные ограничения по борьбе с коронавирусом, возможно, будут сняты уже к маю.

«Я говорил, что январь будет переломным и у нас начнется выход из этой ситуации. Практически так и получается. Но, тем не менее, количество человек, которые находятся в госпиталях, и заболеваемость все еще высокие. Если этот тренд сохранится, то я думаю, что к маю, действительно, основные ограничительные меры будут сняты», — такое мнение глава города выразил в интервью телеканалу «Россия-24».

Подобные сроки ранее назвал и профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Во время разговора с радиостанцией «Говорит Москва» он обратил внимание на то, что распространение коронавируса постепенно замедляется по всему миру.
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«Я думаю, мы получим значительное снижение эпидемии весной, к лету, но до нуля дело дойдет не скоро», — дал прогноз вирусолог, добавив, что многое в данной ситуации зависит от вакцинации.

«Если люди будут вакцинироваться, то, возможно, до конца года мы сумеем перейти уже к «мирной жизни», — считает специалист.

В то же время, по его словам, это не означает, что вирус исчезнет совсем — просто осенняя волна будет слабее, чем в прошлом году.

«Этот вирус не относится к числу тех, которые можно элиминировать [искоренить]. Очень возможно, что мы с ним остаемся навсегда», — заключил Альтштейн.

Тем временем мэр Москвы считает, что при нынешней динамике еще рано проводить массовые мероприятия. Кроме того, он считает необходимым оставить режим самоизоляции для москвичей пенсионного возраста и лиц с хроническими заболеваниями.
Вместе с тем он отметил, что возвращение сотрудников компаний с удаленного режима на работу непосредственно на предприятии является важным решением. По его мнению, оно даст возможность нормального развития экономики.
Собянин отметил, что эпидемиологическая обстановка в Москве улучшается. При этом основной вопрос принятия решений о снятии ограничений — это уровень выявляемости новых случаев коронавируса. При этом он подчеркнул, что делать какие-либо прогнозы на основании только этого показателя нельзя.

«Мы, выходя из новогодних праздников, сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях», — сказал он в эфире «России-24».

Чиновник заметил, что следует учитывать социально-экономическую ситуацию в городе. Он напомнил, что власти города решили разрешить очное обучение в школах, убрать ограничения на работу заведений общепита в ночное время, а также частично сняли ограничения на работу театров и кинотеатров.
Он выразил мнение, что Москва вступила «в относительно стабильный период положительных изменений».

«Воспользуемся ими — будем жить более-менее без каких-то жестких ограничений», — заметил Собянин.

Послабления ограничений начались 27 января. В частности, руководители организаций смогли вернуть своих сотрудников на очную работу, а бары, рестораны и клубы вернулись на привычный режим работы — ночной.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее обращала внимание, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России будет полностью под контролем специалистов, когда иммунитет сформируется у 60% населения. В середине января этот показатель составлял, по ее словам, порядка 25%. Необходимое количество людей с иммунитетом может сформироваться как естественным путем — после перенесенного заболевания, так и после вакцинации.
В настоящее время в России проходит кампания массовой вакцинации препаратом отечественного производства «Спутник V». Он вводится двумя дозами с промежутком в несколько дней. Его эффективность, как заверяют разработчики, более 90%.
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Новости Москвы , Анатолий Альтштейн , Анна Попова , Сергей Собянин , ЕС , Роспотребнадзор , Радиостанция "Говорит Москва"
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