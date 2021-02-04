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В Москве открылась фотовыставка, посвященная Венской опере 

ТАСС 2 часа назад
В столице открылась посвященная Венской опере фотовыставка
Фото: Reuters
Экспозиция "Мир Венской оперы", которая познакомит гостей с жизнью знаменитого театра в объективе Лоиса Ламмерхубера, открылась в четверг в Музее-усадьбе Ф. И. Шаляпина в Москве. Выставка стала первой для Российского национального музея музыки (РНММ) после ослабления режима ограничений в столице, сообщил журналистам его генеральный директор Михаил Брызгалов.

"Это наше первое открытие выставки в этот новейший период", — подчеркнул Брызгалов.

Глава РНММ напомнил, что у австрийского фотографа, отмеченного множеством профессиональных премий, на протяжении 10 лет — с 2010 по 2020 год — было эксклюзивное право допуска в те уголки театра, куда не ступала нога обычного зрителя. "Есть истории, что музыканты оперного оркестра звонили ему перед каким-то событием — концертом, спектаклем — и по секрету говорили, что готовится какой-то сюрприз. Он приходил, и получались замечательные фотографии", — рассказал он. На снимках Ламмерхубера запечатлены как мировые звезды, так и мастера, которые стоят за каждой постановкой, но зачастую не видны публике.
Место для выставки в Москве — дом-музей Шаляпина — выбрано неслучайно.

"В 1927 году Федора Ивановича Шаляпина, который в то время он уже был одним из самых дорогих певцов мира, пригласили выступить в Венской опере, он согласился. Когда он объявил гонорар за свое выступление, даже Венская опера пошатнулась, это была очень серьезная сумма. Они пошли на это, но помнят в Вене до сих пор. Мы решили тоже об этом неким образом напомнить", — заметил Брызгалов.

Проект подготовлен совместно с Государственным музейно-выставочным центром "Росфото". Выставка будет открыта по 25 апреля.
Изначально выставка была запланирована на ноябрь 2020 года, но ее перенесли в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице и закрытием музеев для зрителей.
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Новости Москвы , Федор Шаляпин
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